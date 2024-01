ADELE CASTILLON – ADELE CASTILLON LE SUCRE Lyon, 10 février 2024, Lyon.

Suite au phénomène de son groupe Vidéoclub (près de 200 millions de streams et plus de 100 millions de vues sur Amour Plastique) Adèle Castillon, jeune Nantaise, a récemment lancé sa carrière solo avec un premier single, Impala. Nommé Révélation de l’année aux NRJ Music Awards 2022 en fin d’année, elle revient avec un nouveau single à la pop plus profonde, plus personnelle, plus aboutie aussi . Elle y raconte la complexité d’un amour périmé, entre souvenirs intenses, joyeux et moments de mélancolie. Le clip, écrit et réalisé par Adèle elle-même, rend hommage aux derniers instants d’une rupture. Ces moments suspendus où personne ne sait réellement comment se dire au revoir.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00

LE SUCRE 50 QUAI RAMBAUD 69002 Lyon 69