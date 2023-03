Concert-spectacle de la chorale A TOUT COEUR de Plaimpied givaudins salle des fêtes-la grange Le Subdray 18570, 17 mars 2023 20:30, le subdray.

Concert de la chorale A TOUT COEUR de Plaimpied Givaudins à la salle des fêtes – la grange du Subdray 18570 Cher Vendredi 17 mars, 20h30 1

Réservez votre soirée du 17 mars 2023 à 20h30 pour un Concert de la chorale A TOUT COEUR de Plaimpied Givaudins à la salle des fêtes – la grange du Subdray 18570 Cher composée de 50 choristes et 4 musiciens jouant en live avec 1 guitariste 1 bassiste un accordéoniste 1 trombone

Chansons de variétés françaises

En première partie le duo Ab Agendo , spectacle musical et berrichon ,drôle, tendre et poétique.

salle des fêtes-la grange Le Subdray 18570 1 Brosse Beaupréau le subdray 18570 cher

