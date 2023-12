Soirée Blues Le studio Thue et Mue, 16 mars 2024, Thue et Mue.

Thue et Mue Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:30:00

fin : 2024-03-16

Le Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse

Présenté par la commune en partenariat avec l’association Backstage

1ère partie : La Bedoune

Si on devait définir La Bedoune en quelques mots, le premier qui viendrait à l’esprit c’est : sincérité. La musique noire américaine que joue ce duo nécessite une vraie passion pour ne pas être égratignée. De la passion, de la sincérité et une bonne dose d’humilité…

Sean « Mack » Mc Donald est un musicien de blues de 21 ans natif d’Augusta, Georgie. Sean commence la musique dès son plus jeune âge, étant exposé au jazz par son père alors qu’il est encore bébé. Il commence la batterie à 2 ans, le piano à 3 ans, la guitare vers l’âge de 7 ans.

En grandissant, il écoute divers styles de musique tels que le blues, le gospel, le jazz, le R&B, le rock’n’roll et la soul. Progressivement créé un style et un son personnels. Ses influences incluent des musiciens tels que : Ray Charles, B.B. King, T-Bone Walker, Louis Jordan, Albert Kind, James Brown, Muddy Waters, Little Walter et d’autres tout aussi légendaires. Une très belle découverte !.

Le studio

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie



