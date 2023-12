Projection surprise Le studio Thue et Mue Catégories d’Évènement: Calvados

Thue et Mue Projection surprise Le studio Thue et Mue, 14 février 2024, Thue et Mue. Thue et Mue Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:30:00

fin : 2024-02-14 17:30:00 La Croisée des Mots s’improvise salle de cinéma, et vous invite à une séance surprise sur le thème de l’amour..

La Croisée des Mots s’improvise salle de cinéma, et vous invite à une séance surprise sur le thème de l’amour.

La Croisée des Mots s’improvise salle de cinéma, et vous invite à une séance surprise sur le thème de l’amour. .

Le studio

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Caen la Mer Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Thue et Mue Autres Code postal 14740 Lieu Le studio Adresse Le studio Ville Thue et Mue Departement Calvados Lieu Ville Le studio Thue et Mue Latitude 49.2323403 Longitude -0.5112761 latitude longitude 49.2323403;-0.5112761

Le studio Thue et Mue Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thue-et-mue/