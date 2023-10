Le Studio fait son cinéma Le Studio Thue et Mue, 27 octobre 2023, Thue et Mue.

Thue et Mue,Calvados

Atelier de réalité virtuelle :

« Comment découvrir le cinéma autrement ? Avec la technologie VR (Virtual Reality), vous pourrez vivre l’expérience comme si vous y étiez. Afin d’observer et de suivre Thomas PESQUET dans son aventure, nous vous invitons au Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse à 15h pour un partage d’expérience unique. Deux courts-métrages sont prévus, de 15 min chacun, autour de la préparation et de l’entraînement de Thomas PESQUET pour sa mission dans l’espace.



Atelier « malle pré-cinéma » :

Parallèlement à cela, vous pourrez découvrir les prémices du cinéma avec un atelier « malle pré-cinéma » afin de comprendre les illusions d’optiques, les jeux de miroir et du mouvement !



L’atelier « malle pré-cinéma » est accessible pour les petits de 3 à 8 ans et l’atelier de réalité virtuelle à partir de 8 ans.

Les ateliers seront suivis d’un goûter.

Informations et inscriptions : 02 31 06 11 17 ou 06 61 55 72 06.

2023-10-27 15:00:00 fin : 2023-10-27 17:50:00. .

Le Studio Place des Canadiens – Bretteville L’Orgueilleuse

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie



Virtual reality workshop:

« How to discover cinema in a different way? With VR (Virtual Reality) technology, you can experience cinema as if you were there. To observe and follow Thomas PESQUET on his adventure, we invite you to the Studio in Bretteville-l?Orgueilleuse at 3pm for a unique shared experience. Two short films, each 15 minutes long, will focus on Thomas PESQUET?s preparation and training for his mission in space.

Pre-cinema trunk » workshop:

At the same time, you can discover the beginnings of cinema with a « pre-cinema trunk » workshop, to learn about optical illusions, the interplay of mirrors and movement!

The « pre-cinema trunk » workshop is open to children aged 3 to 8, and the virtual reality workshop to children aged 8 and over.

The workshops will be followed by a snack.

Information and registration: 02 31 06 11 17 or 06 61 55 72 06

Taller de realidad virtual:

« ¿Cómo descubrir el cine de otra manera? Gracias a la tecnología VR (Realidad Virtual), podrá vivir la experiencia como si estuviera allí. Para observar y seguir a Thomas PESQUET en su aventura, le invitamos al Estudio de Bretteville-l’Orgueilleuse a las 15.00 horas para vivir una experiencia compartida única. Se proyectarán dos cortometrajes, de 15 minutos cada uno, sobre la preparación y el entrenamiento de Thomas PESQUET para su misión en el espacio.

Taller « tronco previo al cine »:

Al mismo tiempo, podrá descubrir los inicios del cine con un taller « baúl precine » que le ayudará a comprender las ilusiones ópticas, el juego de espejos y el movimiento

El taller « baúl precine » está abierto a niños de 3 a 8 años, y el taller de realidad virtual a niños a partir de 8 años.

Los talleres irán seguidos de una merienda.

Información y reservas: 02 31 06 11 17 o 06 61 55 72 06

Virtual Reality Workshop :

» Wie kann man das Kino anders entdecken? Mithilfe der VR-Technologie (Virtual Reality) können Sie die Erfahrung machen, als wären Sie dabei. Um Thomas PESQUET bei seinem Abenteuer zu beobachten und zu begleiten, laden wir Sie um 15 Uhr ins Studio in Bretteville-l?Orgueilleuse ein, um eine einzigartige Erfahrung zu teilen. Es sind zwei Kurzfilme von jeweils 15 Minuten Länge geplant, die sich um die Vorbereitung und das Training von Thomas PESQUET für seine Mission im Weltraum drehen.

Workshop « Pre-Cinema-Koffer » :

Parallel dazu können Sie in einem Workshop « Vor-Kino-Koffer » die Anfänge des Kinos entdecken, um optische Täuschungen, das Spiel mit Spiegeln und Bewegung zu verstehen!

Der Workshop « Vor-Kino-Koffer » ist für Kinder von 3 bis 8 Jahren geeignet, der Virtual-Reality-Workshop für Kinder ab 8 Jahren.

Im Anschluss an die Workshops gibt es einen kleinen Imbiss.

Informationen und Anmeldungen: 02 31 06 11 17 oder 06 61 55 72 06

Mise à jour le 2023-10-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité