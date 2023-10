Présentation de la saison culturelle du Studio + concert Le Studio Thue et Mue, 14 octobre 2023, Thue et Mue.

Thue et Mue,Calvados

Cette année, la commune de Thue et Mue donne carte blanche au comédien Eric Fouchet pour présenter la nouvelle saison culturelle. A coup sûr, surprises et magie seront au rendez-vous ! [Entrée libre] La présentation se fera à 19h au cours d’un apéritif dont la recette sera reversée au Centre François Baclesse, dans le cadre d’Octobre Rose.

Ensuite, à 20h30, pour ouvrir sa saison culturelle, la commune a invité Les Divagabondes, un chœur de femmes qui propose un spectacle vif, surprenant et original. Avec une exigence toujours présente, alliant des chants du monde et des créations personnelles, leur répertoire fait preuve d’une incontestable tendresse, d’une célébration des joies du monde, mais fait également entendre la voix de ceux qui choisissent leur destin et qui s’engagent pour la liberté de tous. [Entrée payante].

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 22:00:00. .

Le Studio Place des Canadiens – Bretteville L’Orgueilleuse

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie



This year, the commune of Thue et Mue is giving comedian Eric Fouchet carte blanche to present the new cultural season. Surprises and magic are guaranteed! [Free admission] The presentation will take place at 7pm, during an aperitif, the proceeds of which will be donated to the Centre François Baclesse, as part of the Pink October campaign.

Then, at 8:30pm, to open its cultural season, the commune has invited Les Divagabondes, a women’s choir offering a lively, surprising and original show. Always demanding, combining songs from around the world and their own creations, their repertoire is undeniably tender, celebrating the joys of the world, but also giving voice to those who choose their destiny and commit themselves to the freedom of all. [Admission charge]

Este año, el municipio de Thue et Mue da carta blanca al cómico Eric Fouchet para presentar la nueva temporada cultural. Sorpresas y magia garantizadas [La presentación tendrá lugar a las 19.00 h durante un aperitivo cuya recaudación se destinará al Centro François Baclesse, en el marco de la campaña Octubre Rosa.

A continuación, a las 20.30 h, para inaugurar su temporada cultural, la ciudad ha invitado a Les Divagabondes, un coro femenino que ofrece un espectáculo vivo, sorprendente y original. Siempre exigentes, combinando canciones del mundo entero con creaciones propias, su repertorio es innegablemente tierno y celebra las alegrías del mundo, pero también da voz a quienes eligen su destino y se comprometen con la libertad de todos. [Entrada gratuita.]

Dieses Jahr lässt die Gemeinde Thue et Mue dem Schauspieler Eric Fouchet freie Hand, um die neue Kultursaison vorzustellen. Mit Sicherheit werden Überraschungen und Zauberei auf dem Programm stehen! [Eintritt frei] Die Vorstellung findet um 19 Uhr im Rahmen eines Aperitifs statt, dessen Erlös im Rahmen des Rosa Oktobers an das Centre François Baclesse gespendet wird.

Anschließend, um 20.30 Uhr, hat die Gemeinde zur Eröffnung ihrer Kultursaison Les Divagabondes eingeladen, einen Frauenchor, der eine lebhafte, überraschende und originelle Aufführung bietet. Mit einem stets präsenten Anspruch, der Lieder aus aller Welt und eigene Kreationen verbindet, zeigt ihr Repertoire eine unbestreitbare Zärtlichkeit, eine Feier der Freuden der Welt, lässt aber auch die Stimme derjenigen hören, die ihr Schicksal selbst bestimmen und sich für die Freiheit aller einsetzen. [Eintritt kostenpflichtig]

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité