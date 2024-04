le studio form’aqui France Travail Eysines Eysines, jeudi 28 mars 2024.

le studio form’aqui plateau technique pour des mises en situation + atelier Réalité Virtuelle et alimentation + exposition sur les métiers avec témoignages d’acteurs locaux au sein des locaux de France Travail Eysines 28 et 29 mars France Travail Eysines entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T09:00:00+01:00 – 2024-03-28T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T09:00:00+01:00 – 2024-03-29T13:00:00+01:00

des formateurs et comédiens accueillent les demandeurs d’emploi et les conseillers france travail et les guidents au sein des différents ateliers proposés

France Travail Eysines 144 avenue du médoc 33230 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

