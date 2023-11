Jazzycolors LAKIKO suivi de NNAVY Le Studio de L’Ermitage Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Jazzycolors LAKIKO suivi de NNAVY Mercredi 22 novembre, 20h30 Le Studio de L’Ermitage Ouverture des portes à 20h30 – Début de concert à 21h00Prévente : 16€ (hors frais de location) – Vente sur place : 20€

Jazzycolors LAKIKO + NNAVY

Dans le cadre du Festival Jazzycolors, le Centre culturel suisse et la Montreux Jazz Artists Foundation présentent LAKIKO suivi de NNAVY

LAKIKO

Lakiko est un violoncelle.

Un violoncelle qui caresse, gratte, se répète et disparaît.

Mais Lakiko est aussi une voix qui chante son existence nomade, qui l’a menée de Sarajevo à la Suisse en passant par des détours, des cauchemars, des temps passés et des visions dystopiques de l’avenir. Le projet solo de la violoncelliste de formation classique Lana Kostic combine les influences orientales de son pays d’origine avec les mètres stricts de la modernité, la technique vocale traditionnelle avec une voix pop haletante, et donc des sons qui ne sont pas tout à fait de ce monde.

​NNAVY

Nnavy est une jeune musicienne soul de Lausanne. Son univers musical oscille entre le blues, le jazz et le R’n’B. Sa voix feutrée et hypnotique nous plonge dans un océan de mélancolie. Inspirée par des artistes tel.les que Tom Misch, Daniel Caesar, FKJ ou encore Nina Simone, Nnavy invite les auditeur.rices à ouvrir leurs coeurs et à se laisser porter par sa musique.

Dans le cadre du Festival Jazzycolors, le Centre culturel suisse On Tour et le Montreux Jazz Artists Foundation présentent

Le Studio de L’Ermitage 8 Rue de L’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Belleville Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/nnavy-lakiko-1ere-partie1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:30:00+01:00 – 2023-11-22T23:00:00+01:00

2023-11-22T20:30:00+01:00 – 2023-11-22T23:00:00+01:00

Jazzycolors Lakiko

Naomi Piccirelli