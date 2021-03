Toulouse Château d'eau Haute-Garonne, Toulouse Le studio de Fatoumata Diabaté Château d’eau Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le studio de Fatoumata Diabaté Château d’eau, 13 juin 2021-13 juin 2021, Toulouse. Le studio de Fatoumata Diabaté

du dimanche 13 juin au dimanche 20 juin à Château d’eau

### Reviser l’art du studio ambulant qui a fait les heures de gloire de la photographie en Afrique Pendant le festival [Rio Loco](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33209/Rio%20Loco%202021), le « Studio Photo de la rue » de la photographe malienne Fatoumata Diabaté s’invite au château d’Eau et propose aux visiteurs de se faire prendre en photo dans la grande tradition du studio africain. Entre hommage à ses pairs et rencontre directe avec le public qui lui sert de modèle, l’artiste ré-enchante avec humour et poésie le portrait photographique. Seul ou en groupe, repartez avec un tirage unique, souvenir d’un moment partage ! ### Plus d’infos [Page facebook du Château d’Eau](https://fr-fr.facebook.com/Lechateaudeau/) ![]() ### Infos pratiques * Inscription obligatoire (jauge limitée) : [galeriechateau@mairie-toulouse.fr](mailto:galeriechateau%40mairie-toulouse.fr)

* Rendez-vous soumis au respect des règles sanitaires en vigueur Culture Château d’eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T00:00:00 2021-06-13T23:59:00;2021-06-14T00:00:00 2021-06-14T23:59:00;2021-06-15T00:00:00 2021-06-15T23:59:00;2021-06-16T00:00:00 2021-06-16T23:59:00;2021-06-17T00:00:00 2021-06-17T23:59:00;2021-06-18T00:00:00 2021-06-18T23:59:00;2021-06-19T00:00:00 2021-06-19T23:59:00;2021-06-20T00:00:00 2021-06-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Château d'eau Adresse 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse