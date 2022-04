Le Studio 13/16 de Pompidou vous propose «Code Promo» Centre Pompidou – Studio 13/16, 7 avril 2022, Paris.

Du lundi 07 mars 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

Du samedi 19 février 2022 au dimanche 06 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

Du samedi 05 février 2022 au samedi 19 février 2022 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Studio 13/16 interroge pour cette nouvelle saison le rapport à la consommation de nos sociétés contemporaines : la façon dont nous consommons, produisons, mais aussi chérissons, soignons et réenchantons le monde qui nous entoure en donnant d’autres vies, d’autres formes d’existence à ce que l’on aurait de prime abord mis au rebus.

Tout se consomme et se consume : objets, images, emballages, mais aussi les mémoires, les habitudes et les relations. Là où certains font le portrait d’une société consumériste sur le déclin, où les choses et les humains sont interchangeables, remplaçables et jetables, certains s’attachent à donner d’autres vies, d’autres formes d’existence à ce que l’on aurait de prime abord mis au rebus.

À travers des workshops, des rencontres in situ et des créations numériques, le Studio 13/16 propose d’interroger le rapport à la consommation de nos sociétés contemporaines. Les artistes invité(e)s abordent, chacun, chacune à sa manière, la façon dont nous consommons, produisons mais aussi chérissons, soignons et réenchantons le monde qui nous entoure.

Centre Pompidou – Studio 13/16 Place Georges Pompidou 75004 Paris

Contact : https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/smohhCd