Venelles venelles Bouches-du-Rhône, Venelles Le Street Nécessaire #5 venelles Venelles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Venelles

Le Street Nécessaire #5 venelles, 19 juin 2021-19 juin 2021, Venelles. Le Street Nécessaire #5

venelles, le samedi 19 juin à 19:00

Comme un écho au parcours de street art initié en septembre, Le Street Nécessaire revient pour sa 5e édition avec un programme inédit et rafraîchissant, résolument ouvert sur le monde ! Pour sélectionner le meilleur du street art et de la musique urbaine, les associations Ka Divers et Comparses et Sons se joignent à l’aventure en y apportant leur expertise. **Au programme :** Initiation au graff’ Mercredi 16 juin à 14h Réservations : 04 42 54 93 48 Le Street Nécessaire Samedi 19 juin à 10h : Live-painting sur la Place Marius Trucy En journée : Notre circuit de street art s’étoffe avec deux nouvelles créations murales originales. Plus d’infos sur le circuit : [https://bit.ly/3fPwMCd](https://bit.ly/3fPwMCd) A partir de 19h sur Venelles-le-Haut : – Performances de live-painting – Concerts de musiques urbaines Billets pour la soirée : [https://bit.ly/2RkWKnA](https://bit.ly/2RkWKnA) Photo : Artiste Deuz

Gratuit sur réservation

♫♫♫ venelles 13370 Venelles Venelles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T19:00:00 2021-06-19T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Venelles Étiquettes évènement : Autres Lieu venelles Adresse 13370 Venelles Ville Venelles lieuville venelles Venelles