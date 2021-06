Annœullin Médiathèque François Mitterrand Annœullin, Nord Le Street art s’expose à la médiathèque d’Annoeullin Expositions – Une visite accompagnée de jeux et de quiz Médiathèque François Mitterrand Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Nord

Le Street art s’expose à la médiathèque d’Annoeullin Expositions – Une visite accompagnée de jeux et de quiz Médiathèque François Mitterrand, 12 juin 2021-12 juin 2021, Annœullin. Le Street art s’expose à la médiathèque d’Annoeullin Expositions – Une visite accompagnée de jeux et de quiz

Médiathèque François Mitterrand, le samedi 12 juin à 14:00

➡ Le Street Art, c’est quoi ? Une visite accompagnée de jeux et de quiz vous est proposée à partir de 10 ans Réservation : 03.20.16.15.90 ou à la Médiathèque d’Annoeullin (Places limitées) Le Street art s’expose à la médiathèque d’Annoeullin Expositions Médiathèque François Mitterrand Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annœullin, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin lieuville Médiathèque François Mitterrand Annœullin