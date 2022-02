Le street art, objet culturel ou argument touristique ? FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 24 février 2022, Lille.

Le street art, objet culturel ou argument touristique ?

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le jeudi 24 février à 19:30

Avec : • Clément Barbier, MCF en science politique, université de Valencienne • Nicolas Obadia, Chargé de Développement Touristique Cultures Urbaines & Sportives » à l’office de tourisme de Plaine Commune • Corentin, ROOBEY, artiste • Benjamin Bar, Chargé de mission tourisme à la MEL, et responsable du volet street art • Sonia Vidal, observatrice avisée des dynamiques culturelles et de gentrification lilloises. Discussions animées par Julie Vaslin, politiste et autrice de Gouverner les graffitis (PUG, 2021). Le « street art » est devenu depuis vingt ans, un argument touristique central pour le développement de l’attractivité des villes européennes, ou de certains de leurs quartiers. Parallèlement, les artistes dits « urbains » se fraient un chemin dans le champ culturel, gagnant peu à peu en légitimité au gré des festivals, des expositions, des ventes. Sur les murs des villes, la multiplication des œuvres d’art urbain semble ainsi répondre à deux enjeux : développer l’attractivité du territoire et légitimer un art populaire. Comment ces deux enjeux s’articulent-ils dans les politiques locales ? L’argument touristique peut-il servir la cause culturelle ? Et en retour, la politique culturelle peut-elle renouveler l’offre touristique d’un territoire ? Preuve de ce mélange des genres, depuis quelques années, des postes de « chargé de mission art urbain » apparaissent dans quelques villes de France. Parfois rattachés aux services culturels des mairies, parfois salariés des Offices de tourisme, ils contribuent à faire de l’art urbain l’un des supports de l’attractivité territoriale. C’est avec eux, mais aussi avec des chercheurs et des artistes que nous discuterons de ces enjeux le 24/02 au Flow. Venez !

Gratuit – accès libre

Art urbain et attractivité territoriale

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T19:30:00 2022-02-24T21:30:00