Le Street art grandeur murale à Versailles Office de Tourisme de Versailles

Le Street art grandeur murale à Versailles Office de Tourisme de Versailles, 13 février 2022, . Le Street art grandeur murale à Versailles

du dimanche 13 février au dimanche 10 avril à Office de Tourisme de Versailles

Suivez le guide qui vous présente les 10 oeuvres monumentales et les artistes qui les ont conçues : des réalisations pleines de poésie sur le thème de la nature, en référence au botaniste Jussieu… Découvrez les grands murs peints du quartier Jussieu à Versailles ! Commandés par la ville à la maison de production d’art Quai-36, ils introduisent un art contemporain et populaire dans le grand[…] Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T15:00:00 2022-02-13T16:30:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T16:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//