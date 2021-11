Mennecy LE STOCK Essonne, Mennecy L’ÉLÉPHANT DE POCHE LE STOCK Mennecy Catégories d’évènement: Essonne

Mennecy

L’ÉLÉPHANT DE POCHE LE STOCK, 28 novembre 2021 17:30, Mennecy. LE STOCK.

Dimanche 28 novembre, 17h30 L’ÉLÉPHANT DE POCHE * Isabelle AUGIER, Arnaud DEROMAS et Richard JEANNIN entraînent les

spectateurs dans un voyage au bout du bout du bout de l’amour, dans des

registres musicaux éclectiques, parfois mélodramatiques, souvent drôles,

toujours émouvants. Qu’il prenne la forme d’une chanson française à texte, de rock hard ou soft, de pop, de blues, de folk, de country, de jazz ou même de chant lyrique, chaque morceau de musique illustre le même rapport étroit

entre Eros et Thanatos. Quelques citations empruntées tant à la sagesse

populaire qu’à des textes littéraires jalonnent cette route « en chantée ». https://www.facebook.com/ElePoppins *

dimanche 28 novembre – 17h30 à 20h00

* LE STOCK 7 rue Charles Péguy, 91540 Mennecy Mennecy 91540 Le Village Levitt Essonne Crédits :

Détails Heure : 17:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Essonne, Mennecy Autres Lieu LE STOCK Adresse 7 rue Charles Péguy, 91540 Mennecy Ville Mennecy lieuville LE STOCK Mennecy