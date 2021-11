JIM MURPLE MÉMORIAL LE STOCK, 27 novembre 2021 21:00, Mennecy.

LE STOCK.

Samedi 27 novembre, 21h00

JIM MURPLE MÉMORIAL

Jim Murple Memorial est un groupe français de rhythm and blues jamaïcain

(du titre de leur premier album sorti en 1998)1 mais aussi de soul,

de rocksteady, de ska et de blues et de jazz, composé de sept musiciens

(contrebasse, cuivres, guitare, batterie, clavier) et d’une chanteuse. Leur

inspiration vient des musiques nord américaines et caraïbéennes des années 1940 et 1950. Le groupe a été fondé à Montreuil en 1996.

https://fr-fr.facebook.com/JimMurpleMemorial

https://www.instagram.com/jimmurplememorial/?hl=fr

https://twitter.com/jimmurplememo

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

LE STOCK 7 rue Charles Péguy, 91540 Mennecy Mennecy 91540 Le Village Levitt Essonne

