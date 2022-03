Le stammtisch du jardin: protéger les hérissons du jardin Altenach Altenach Catégories d’évènement: Altenach

Altenach Haut-Rhin Altenach Cette année la Maison de la Nature du Sundgau vous propose un nouveau rendez-vous original : un Stammtisch jardin qui allie échanges, convivialité et bonnes pratiques de jardinage. Son principe ? Très simple ! Venez avec vos envies, vos besoins de coups de main ou vos soucis dans votre potager et discutez-en avec les personnes présentes. Quelqu’un trouvera bien la réponse ! PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Inscription obligatoire avant le jeudi 24 mars.

+33 3 89 08 07 50

