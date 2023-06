Ciné Plein Air Le stade municipal de Blainville Sur Orne Blainville-sur-Orne, 1 juillet 2023, Blainville-sur-Orne.

Blainville-sur-Orne,Calvados

L’OMAC vous propose la diffusion du film « Tous en scène 2 » en plein-air pour toute la famille..

2023-07-01 à 22:45:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Le stade municipal de Blainville Sur Orne Rue du stade

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie



OMAC invites you to enjoy an outdoor screening of the film « Tous en scène 2 » for the whole family.

La OMAC proyectará la película « Tous en scène 2 » al aire libre para toda la familia.

Das OMAC bietet Ihnen die Ausstrahlung des Films « Tous en scène 2 » unter freiem Himmel für die ganze Familie an.

