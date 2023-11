Le Stade Français Paris fête ses 140 ans Stade Jean Bouin Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 21h05 à 23h05

.Tout public. payant

140 ans, ça se fête ! Le club de la capitale donne rendez-vous aux parisiens pour un show exceptionnel et de nombreuses animations.

1883-2023 : 140 ans d’histoire

Nos 14 Boucliers de Brennus ne sont

pas arrivés là par hasard. Ils sont le fruit de 140 ans d’histoire, 140 ans de

soutien, de travail, d’abnégation et de matchs gagnés dans les derniers

instants. Ils sont aussi le fruit de cette discussion entre six étudiants

motivés à changer les codes le mercredi 13 décembre 1883 au café parisien Le

Procope.

140 ans, ça se fête. Le club de la

capitale donne rendez-vous aux Parisiens pour un show exceptionnel et de

nombreuses animations.

Toute la programmation

Un tifo géant couvrant

les 3/4 du stade pour accueillir les Soldats Roses comme il le faut,

pyrotechniques pour illuminer l’arrivée des joueurs,

danseuses et danseurs du Stade Français Paris,

Déryves se produira au centre de la pelouse pour un show exceptionnel,

lasers pour un spectacle visuel époustouflant,

Set et musicien,

Parc des Princes,

enfants s’amusent et s’initient au rugby,

des joueuses et joueurs du Stade Français Paris en avant-match,

Set, piste de danse, Beer Pong, borne photo et baby-foot,

mi-temps sur la pelouse,

un gâteau géant,

Roses au Salon Officiel, la touche finale pour cette soirée historique.

Le duel des Stades

Quoi de mieux qu’un classico pour fêter les 140 ans du Stade Français Paris ?

Le classico, nom attribué à la rivalité entre les

deux clubs les plus titrés de France, revient pour le plus grand bonheur des

supporters et amoureux de sport et de rugby.

Les Parisiens sont invaincus à la maison depuis 2019

face aux Toulousains. Qui des deux stades remportera le premier duel de cette

saison 2023-2024 ? Rendez-vous dimanche 3 décembre 2023 à Jean Bouin à 21h05.

Le club de la capitale vient par ailleurs de sortir pour l’occasion un livre retraçant ses 140 ans d’histoire. Pour se le procurer, rendez-vous à la boutique officielle du Stade Français Paris, in stadia jour de match ou sur le site de la boutique du club.

Stade Jean Bouin 20-40 Avenue du Général Sarrail 75016 Paris

https://billetterie.stade.fr/fr/catalogue/match-rugby-sf-paris-stade-toulousain

