Le Stade – Exposition Médiathèque Verlaine Metz, samedi 1 juin 2024.

Le Stade – Exposition Le Stade est une installation de papier augmenté, créée avec la participation d’un public durant 3 journées de création plastique intenses, tel un challenge sportif. 1 juin – 20 juillet Médiathèque Verlaine Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T13:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-20T10:00:00+02:00 – 2024-07-20T18:00:00+02:00

Le Stade est une installation de papier augmenté, créée avec la participation d’un public durant 3 journées de création plastique intenses, tel un challenge sportif. Il s’appuiera des séquences filmées des Jeux Olympiques de Paris de l’été 1924 — fond iconographique exceptionnel découvert au Musée Olympique de Lausanne — très exactement 100 ans avant la nouvelle cession parisienne.

Médiathèque Verlaine 1, place de la Bibliothèque – 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle Grand Est La médiathèque est construite dans les années 1970 à l’occasion de la rénovation du quartier du Pontiffroy à Metz. Elle ouvre ses portes en 1977 et rassemble les manuscrits médiévaux, les incunables et les nouveaux supports que propose la technologie la plus récente.

© La Bande Passante