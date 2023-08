Les Culottés de l’été le Stade de Coulonce Coulonces, 26 août 2023, Coulonces.

Coulonces,Orne

Profitez de la fin de l’été et des vacances avec l’événement les Culottés de l’été, deux jours d’animations gratuites ! En partenariat avec l’association Myroll’s la municipalité et une dizaine de jeunes lancent une fête de village avant la rentrée..

Samedi 2023-08-26 fin : 2023-08-27 . .

le Stade de Coulonce

Coulonces 61160 Orne Normandie



Make the most of the end of summer and the vacations with the Culottés de l’été event, two days of free entertainment! In partnership with the Myroll’s association, the municipality and a dozen young people are launching a village festival before the start of the new school year.

Aproveche el final del verano y las vacaciones con los Culottés de l’été, dos días de diversión gratuita En colaboración con la asociación Myroll’s, el ayuntamiento y una decena de jóvenes lanzan una fiesta del pueblo antes del comienzo del nuevo curso escolar.

Genießen Sie das Ende des Sommers und der Ferien mit der Veranstaltung Les Culottés de l’été, zwei Tage mit kostenlosen Veranstaltungen! In Partnerschaft mit dem Verein Myroll’s starten die Gemeinde und ein Dutzend Jugendliche ein Dorffest vor dem Schulbeginn.

