Le Stade Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, mercredi 12 juin 2024.

Du mercredi 12 juin 2024 au samedi 15 juin 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Du 12 au 15 juin, venez explorer Le Stade dans la cour de la BHVP ! Cette installation de papier augmentée est un voyage dans le temps, 100 ans en arrière des Jeux Olympiques de Paris de 1924 !

Le Stade est

une installation de papier augmenté, créée avec la participation d’un

public durant 3 journées de création plastique intenses à la manière

des artistes de la compagnie en adoptant leurs méthodes de fabrication

autour d’archives de papier. La réalisation collective a donné lieu à

une maquette de grande taille représentant les

JO de 1924, agrémentée d’indices iconographiques contemporains : une

maquette transgénérationnelle célébrant le centenaire des Jeux

Olympiques de Paris, à regarder de près dans le hall d’accueil de la

bibliothèque historique de Paris.

La Bande Passante est une compagnie de théâtre d’objets documentaire fondée en 2007 par Benoit Faivre. Elle est spécialisée dans la création de spectacles et d’installations visuelles et sonores en valorisant des archives et objets afin de témoigner du réel de façon sensible et poétique.

Le Stade fait partie des OMNIprésences sportives,

présentées dans le cadre des Grands Marqueurs du 12 au 16 juin, dans le quartier du marais.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004

Contact : https://ciebandepassante.fr/creation/le-stade/ +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/

La bande passante