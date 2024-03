Le Stade – Ateliers Médiathèque Verlaine Metz, jeudi 30 mai 2024.

Le Stade – Ateliers Le Stade est un projet réparti sur trois journées de création collective. 30 mai – 1 juin Médiathèque Verlaine

Début : 2024-05-30T14:00:00+02:00 – 2024-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Le Stade est un projet réparti sur trois journées de création collective. Il s’agit de créer une installation à la manière des artistes de la Compagnie en adoptant leurs méthodes de fabrication autour d’archives de papier.

Au terme de ces 3 jours, la réalisation collective donnera lieu à une maquette de grande taille représentant les JO de 1924, agrémentée d’indices iconographiques contemporains : une maquette transgénérationnelle célébrant le centenaire des Jeux Olympiques de Paris.

Médiathèque Verlaine 1, place de la Bibliothèque – 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle Grand Est La médiathèque est construite dans les années 1970 à l’occasion de la rénovation du quartier du Pontiffroy à Metz. Elle ouvre ses portes en 1977 et rassemble les manuscrits médiévaux, les incunables et les nouveaux supports que propose la technologie la plus récente.

