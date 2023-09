Pourquoi trop de voitures électriques finissent à la casse en 2023 ? Le Square Paris Catégorie d’Évènement: Paris Pourquoi trop de voitures électriques finissent à la casse en 2023 ? Le Square Paris, 20 octobre 2023, Paris. Pourquoi trop de voitures électriques finissent à la casse en 2023 ? Vendredi 20 octobre, 11h30 Le Square Pour mesurer l’empreinte carbone globale d’un produit ou service, il faut creuser toute l’analyse de cycle de vie, du puit à la tombe. Pour les voitures, on doit donc considérer la production, le roulage (la vie du véhicule) et le recyclage (le démantelement). Une voiture électrique, en 2023, c’est 28% moins polluant qu’une voiture essence ou diesel équivalente au bout de 50 000 km.

71% au bout de 200 000 km [Source : Carbone 4].

Mais alors, il faut les faire durer un maximum, ces voitures électriques ! Exactement. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. De trop nombreux blocages commerciaux et réglementaires perdurent. Nous présenterons lors de cet événement les données sur l'obsolescence programmée des véhicules électriques et un ensemble de solutions pour allonger leur durée de vie.

