Le square du Temple et les petits jardins alentours

Paris

Le mercredi 20 avril 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

La diversité́ de la flore et de la faune du square du Temple est favorisée par la gestion respectueuse de l'environnement où la palette d'arbres est originale. Le circuit passe ensuite par des jardins partagés … Le square du Temple et les petits jardins alentours Du Square du Temple, par les rues avoisinantes, la nature se laisse découvrir au gré de la promenade, au travers de petits jardins lovés derrières leurs murailles ou exposés au regard de chacun, de rues investies par la végétalisation citoyenne, ou de murs foisonnant de plantes grimpantes, pour arriver à la vivante rue des rosiers. ATTENTION : La visite n'aura pas lieu en deçà de 5 participants Rendez-vous : Devant la mairie Paris centre, 2 rue Eugene Spuller, métro Arts et Métiers ou Temple

