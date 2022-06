Le SQBB JSC organise un loto à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Rue Kennedy Saint-Quentin Aisne

2022-07-10 – 2022-07-10 Saint-Quentin

Le SQBB JSC organise un loto à la salle Paringault (rue kennedy) à Saint-Quentin. De nombreux lot à gagner ! tresorieresqbbjsc73@gmail.com +33 6 20 21 10 87

