Ateliers robotiques avec Evolukid au Spot Le SPOT Paris Catégorie d’Évènement: Paris Ateliers robotiques avec Evolukid au Spot Le SPOT, 8 juin 2023, Paris. Ateliers robotiques avec Evolukid au Spot Jeudi 8 juin, 13h30, 15h00 Le SPOT Venez participer aux ateliers robotiques avec Evolukid

au SPOT, lieu de vie et d’innovation du Groupe La Poste.

Lors de ces ateliers, vous pourrez :

•Vous initier au codage Scratch.

•Participer à un match de foot avec des robots.

•Résoudre des défis simples avec un Mbot dans une

mission océan.

•Participer à des combats de boxe en VR.

•Et même participer à une course de drones. Le SPOT 7 rue du Colonel-Pierre-Avia Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://issy.news/Evolukid-Spot »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T13:30:00+02:00 – 2023-06-08T15:00:00+02:00

2023-06-08T15:00:00+02:00 – 2023-06-08T16:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Le SPOT Adresse 7 rue du Colonel-Pierre-Avia Ville Paris Lieu Ville Le SPOT Paris

Le SPOT Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers robotiques avec Evolukid au Spot Le SPOT 2023-06-08 was last modified: by Ateliers robotiques avec Evolukid au Spot Le SPOT Le SPOT 8 juin 2023 Le SPOT Paris

Paris