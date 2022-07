Le Spot Paimpol, 11 juillet 2022, Paimpol.

Le Spot

Quai Neuf Paimpol Côtes d’Armor

2022-07-11 – 2022-08-19

Paimpol

Côtes d’Armor

L’été vibrez à Paimpol! Le SPOT propose un large choix d’activités à la carte : escalade, escrime, kayak, catamaran, stand-up paddle, tir à l’arc… et plus de 50 activités par semaine et tout au long de l’été !

+33 6 70 00 58 49

