« Hors Normes » une visite guidée à la découverte du street art
Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30
Le spot
Gratuit. Entrée libre.

Profitez de visites théâtralisées du quartier Gambetta pour découvrir les différentes œuvres de street art avec Clara Aumann.

Le spot
8 rue enclos rey, 30000 Nîmes
Nîmes 30000 Gard Occitanie
06 73 17 54 62
http://lespotnimes.com
https://www.facebook.com/lapageduspot/?fref=ts

Le spot, pépinière de projet et de création, est un lieu d'échange qui permet la rencontre de nombreux univers. À la fois salle de concert, galerie d'exposition, bar et cantine.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Gard, Nîmes

