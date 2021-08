Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Le Spot Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Le Spot Médiathèque La Grand-Plage, 18 décembre 2021, Roubaix. Le Spot

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 18 décembre à 14:30

Vous avez envie de parler de vos romans, BD, films préférés, de découvrir les coups de coeur des autres lecteurs ou une sélection de nouveautés de la Médiathèque ? Rejoignez le Spot, le rendez-vous culture Ado !

Gratuit, Entrée libre

Rendez-vous culture ado Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T14:30:00 2021-12-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix