Le Spot – Espace Village – Festival Spot Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Spot – Espace Village – Festival Spot, 2 juillet 2022, Nantes. 2022-07-02

Horaire : 13:30 19:30

Gratuit : oui Spot, le festival des jeunes talents nantais (30 juin au 3 juillet 2022)Le Spot – Espace village – Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022 – Cours St-Pierre :en continu de 13h30 à 19h30- Les docs du Vlipp : Parlons des discriminations (Le Vlipp / Projection documentaire)- Gabon : musique et patrimoine (Asso Un monde qui s’accorde / Projection documentaire)- Les arts de la parole (asso Le collectif Odyssée / Arts oratoires)- Le cinéma s’inscruste (asso Creative Maker / Atelier participatif)- Ça cartonne (asso La Sauce Ludique / Atelier participatif)- Les ambassadeurs zéro-déchets (asso Aremacs)- Sérigraphie / Upcycling /Prêt-à-porter (Cadavres exquis / Exposition)- Des seins et désordres (Collettys / Exposition)- Initiation longboard dancing (asso Salty Clan / Atelier participatif)- Le Spot Infos (Réseau des associations jeunesse)- Cos’Share (Caty et Issah / Exposition)- Le miroir de dedans (Clobert / Exposition)- Grimm in Nantes (Eymanuelle Yaker / Exposition)- 0 % tourist-like, 100 % feeling local (asso Use-IT Nantes / Exposition)- La tête dans la capsule (asso Têtes en l’ère / Atelier participatif)- Produit Fini (asso Urban Nantes & Kitch / Exposition) Centre-ville Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Adresse Cours Saint Pierre Ville Nantes lieuville Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Le Spot – Espace Village – Festival Spot 2022-07-02 was last modified: by Le Spot – Espace Village – Festival Spot 2 juillet 2022 Nantes

Nantes Loire-Atlantique