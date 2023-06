« 100 ans, 100 œuvres » : célébrons les Journées européennes du patrimoine et le centenaire d’Hossegor Le Sporting Casino Hossegor, 16 septembre 2023, Hossegor.

Venez célébrer deux anniversaires mémorables en 2023 : les 40 ans des Journées européennes du patrimoine et les 100 ans de la station balnéaire d’Hossegor.

Plongez-vous dans l’événement « 100 ans, 100 œuvres », au sporting casino d’Hossegor et découvrez l’intérêt historique du lieu, son espace scénique remarquable et sa capacité à sublimer nos mouvements et nos créations. À partir de 14h30, le samedi et le dimanche, pendant deux heures, venez explorer l’architecture du site et soyez émerveillés par le spectacle du sport. Laissez-vous emporter par les mystères de la création plastique et soyez enchantés par la musique, inspirée de la nature.

Le sporting casino d’Hossegor est un écrin de choix pour exposer 100 œuvres sur le thème du paysage originel d’Hossegor. La 98e œuvre sera réalisée par les enfants des écoles dans le cadre du projet « Levez les yeux ». La 99e œuvre sera créée de manière participative le samedi, guidée par la plasticienne Alba. Elle vous transmettera son savoir-faire et son experitse artistique tout en vous sensibilisant sur l’écosystème et le paysage landais. Enfin, la 100e œuvre, réalisée le dimanche, sera co-créée par tous les acteurs des Journées européennes du patrimoine, encadrés par la créatrice elle-même.

Un moniteur de boxe professionnel sera présent afin de vous présenter l’autenticité du club de boxe française d’Hossegor, le dernier club à occuper les lieux. Après la restauration prévue du Sporting Casino, le club va sièger dans la salle historique de gymnastique du site. Une démonstration d’un savoir-faire et de l’histoire de ce sport historiquement symbolique vous sera offert.

Au cours de l’événement, vous aurez la chance de rencontrer des personnalités passionnantes, dont Alba Santoro, créatrice et directrice d’un cours de dessin ; Lisa Winona Poch, directrice de Lifestyle Estates ; Jérôme Lamolie, dirigeant d’Hexagone Groupe et président du club de boxe française d’Hossegor ; Thibault Dapremont, libraire et musicien ; Virginie Tourrilhes, historienne et conseillère scientifique ; ainsi que Jean G. Dubernat, plasticien et médiateur culturel.

Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer l’histoire, la créativité, le patrimoine vivant et du sport, lors des Journées européennes du patrimoine à Hossegor.

Le Sporting Casino 119 avenue Maurice Martin, 40150 Hossegor Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 21 13 56 66 http://www.hossegor.fr Au fil des explorations et des essais, notamment avec des idées telles que la création d’une ville thermale, la station d’Hossegor a été fondée en 1923 par la société Immobilière et Artistique. Son objectif clair et sans hypocrisie était de promouvoir le développement immobilier et de réaliser des affaires tout en donnant aux projets architecturaux une dimension culturelle et artistique. L’idée était d’attirer les intellectuels parisiens et de faire revivre les souvenirs des figures emblématiques comme Leroy et Marguerite, qui se promenaient sur les rives de l’étang d’Hossegor. Ainsi, des chantiers remarquables ont vu naître des maisons extraordinaires où le béton a remplacé la pierre et le bois, sous l’influence des mouvements régionalistes et de l’Art déco.

En 1927, pour compléter le panorama des villas de style banco-landais à Hossegor, il fallait créer un bâtiment emblématique. C’est ainsi que le sporting casino, conçu par les architectes Gomez et Godbarge, a vu le jour. Ce complexe unique au monde était une prouesse architecturale et a été ancré au canal, issu des grands travaux du Second Empire. Tout en Hossegor est d’une démesure impressionnante, témoignant de la recherche stylistique entamée dans les années 1900 avec la première villa néo-basque d’Arnaga, commandée par Edmond Rostand. Ce style a atteint son apogée en 1931, année où l’agrandissement du sporting a été inauguré. Cette période des années 1930 à 1931, marquée par l’achèvement de notre vaisseau amiral, sera mise à l’honneur lors des Journées européennes du patrimoine du centenaire d’Hossegor.

Malgré la crise financière de 1929 qui a touché les États-Unis et le reste du monde, entraînant la ruine et la dépression de la clientèle fortunée de la jet set émergente, la société des Bains de Mer d’Hossegor, succédant à la société Immobilière et Artistique, a pris une décision irrationnelle en agrandissant le complexe du sporting casino. Ils ont ajouté un vaste salon-bar, une salle de baccara et un grand restaurant d’un luxe inégalé.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2023, axées sur le « patrimoine vivant » et le « patrimoine du sport », nous aurons l’occasion pendant ces trois jours de découvrir l’espace exceptionnel du sporting casino d’Hossegor, son histoire mouvementée des années trente à nos jours, tout en envisageant son avenir. Nous réfléchirons à l’utilisation et à l’image de notre vaisseau amiral et nous imaginerons les cent prochaines années. En pratiquant la transmission des connaissances et des techniques, nous plongerons dans l’extraordinaire histoire de ce lieu et nous profiterons de cette occasion du centenaire pour discuter de son devenir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©V.Tourrilhes