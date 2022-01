Le Sportacle Pays-de-Clerval Pays-de-Clerval Catégories d’évènement: Doubs

Le SPORTACLE est un projet inédit, original et particulier porté par la compagnie Teraluna, à l'initiative de Sébastien Barberon, chef de projet pour la compagnie, auteur et metteur en scène. La thèmatique : Le théâtre qui interroge le sport ; le sport qui interroge le théâtre L'idée : Théâtraliser un match de handball, en collaborant avec les forces vives d'un territoire (associations sportives, maison de quartier, commerçants , habitants…). Il s'agit de crée un événement fédérateur, un espace d'expression sur le terrain et en dehors du terrain. SPORTACLE : un projet aux entrées multiples qui raconte une rencontre sportive et qui questionne.

