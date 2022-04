Le sport sur ordonnance ALSH d’Ornon Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Le sport sur ordonnance

ALSH d'Ornon, le lundi 23 mai à 19:00

Conférence organisée par le Tennis Club Villenavais avec le soutien du CAV et en partenariat avec la Ville. ———————————————————————————————————– ### Thème : “Comment prévenir les risques cardiaques chez les sportifs, du jeune au sénior + ?” En présence du cardiologue du sport le docteur Thomas Pospiech, de la clinique du Sport à Mérignac et du Dr Margaux Gilbert, médecin du sport à Gradignan. **Au programme :** * Rencontres entre bénéficiaires du dispositif et corps médical * Bilan cardiologique * Les 10 recommandations faites par les cardiologues du sport

ALSH d'Ornon Route de Léognan, complexe de l'espace d'Ornon, 33140 Villenave d'Ornon Léognan Gironde

2022-05-23T19:00:00 2022-05-23T20:30:00

