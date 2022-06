Le sport prend ses quartiers d’été, 12 juillet 2022, .

Le sport prend ses quartiers d’été



2022-07-12 – 2022-08-25

En partenariat avec les associations et clubs de la Ville, des initiations à différentes pratiques sportives seront proposées devant les maisons pour tous de La Madeleine et des Petits-Clos. Chaque mardi et jeudi, le temps d’un après-midi, les enfants et adolescents des environs pourront s’initier au badminton, basket, rugby, baseball …

La direction Jeunesse et Sports intensifie ses actions pour favoriser le sport auprès de toute la population

chartraine. En pleine période de reprise après l’épidémie du Covid-19, et dans le cadre du label Terre de Jeux,

de nombreux événements seront organisés tout au long de l’année.

Les quartiers d’été viennent en complément des vacances sportives et permettent aux jeunes ayant l’habitude de

fréquenter les Maisons Pour Tous d’avoir accès à différentes activités sportives tout au long de l’été.

+33 2 37 18 47 70 https://www.chartres.fr/quartiers-ete-sport

Chartres

