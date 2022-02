Le sport pour tous Eyzerac Eyzerac Catégories d’évènement: Dordogne

Le sport pour tous
Eyzerac
2022-02-24

Si tu as entre 8 et 15 ans viens découvrir de nouveaux sports avec les copains: tchoukball, disc golf, crosse québécoise mais aussi tir à l'arc, orientation

+33 6 85 73 53 12

