Libérer les enfants des représentations stéréotypes qu’ils se font des pratiques sportives. Initier la reflexion et l’échange sur les principes d’égalité des filles et des garçons. Faire vivre le principe de la fraternité au travers de Rencontre Sportive Associative ( contribuer à la formation du citoyen de demain ). Le comité départemental USEP85 va proposer des RSA sur le territoire Vendéen en proposant des ateliers sportifs et réflexifs sur les valeurs de l’Olympisme. Engager les élèves à penser le sport comme vecteur d’émancipaton sociale et comme outil pour faire progresser les causes des minorités. Diffusion du film ” La couleur de la victoire” avec un document pédagogique pour pouvoir lancer le débat en classe . Diffusion de la carte mentale USEP avec différents liens pour pouvoir accéder à différentes ressources .

gratuit

Actions sur le temps scolaire et périscolaire – promotion de la fraternité, l’engagement citoyen, la lutte contre les préjugés et les stéréotypes racistes antisémites et LGBT

la roche sur yon USEP 85 , 41, rue monge La Roche-sur-Yon Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T08:30:00 2022-03-21T17:00:00;2022-03-22T08:30:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T08:30:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T08:30:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T08:30:00 2022-03-25T17:00:00;2022-03-26T08:30:00 2022-03-26T17:00:00