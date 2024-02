Le sport n’est pas un jeu d’enfant Médiathèque Les 7 lieux Bayeux, mardi 12 mars 2024.

Le sport n’est pas un jeu d’enfant Médiathèque Les 7 lieux Bayeux Calvados

Au fil de ses anecdotes de jeune judoka, de compétiteur puis d’entraineur, Franck Courtois nous dévoile les coulisses du sport de haut niveau.

Quels sont les enjeux et les conséquences physiques et psychologiques de l’entrainement sportif, intensif et précoce ?

Tout public à partir de 10 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 18:00:00

fin : 2024-03-12 19:00:00

Médiathèque Les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware

Bayeux 14400 Calvados Normandie les7lieux@bayeux-intercom.fr

