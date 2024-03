Le sport mosellan dans la tourmente de 1936 à 1948 – Exposition Musée de la Moselle en 1939-1945 Hagondange, mercredi 22 mai 2024.

Le sport mosellan dans la tourmente de 1936 à 1948 – Exposition Culture et sport en Grand Est 22 mai – 11 septembre, les mercredis Musée de la Moselle en 1939-1945

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T09:00:00+02:00 – 2024-05-22T12:00:00+02:00

Fin : 2024-09-11T09:00:00+02:00 – 2024-09-11T12:00:00+02:00

Département sportif, la Moselle annexée voit ses associations confisquées par l’Etat nazi au service d’un formatage de sa jeunesse et d’une militarisation de la société. Seule la libération permettra une renaissance du sport mosellans dans le giron national français.

Musée de la Moselle en 1939-1945 2 rue des Artisans, 57300 Hagondange Hagondange 57300 Moselle Grand Est http://www.chez.com/ascomemo/ Le musée de la Moselle en 1939-45, créé en 2007, a déménagé récemment dans un espace plus grand et plus adapté permettant de déambuler dans un parcours chronologique et thématique. Il couvre tous les aspects de la Moselle annexée par l’Allemagne nazie et relate, avec force de documents et objets originaux mis en situation, les drames de cette terre de l’entre-deux : évacuations, drôle de guerre, annexion, défrancisation, germanisation, vie quotidienne, expulsions, nazification, incorporation de force, transplantations, résistance, répression et, enfin, libération.

Le musée couvre plus de 300m2 d’exposition chargée et correspond à plus de 2h de visite libre ou guidée.

Un centre de documentation et une bibliothèque spécialisée complètent le dispositif. À proximité de la sortie d’autoroute « Hagondange ». Parking. Plain pied permettant un accès facile aux personnes à mobilité réduite.

