Le Sport : Idéal ou imposture? Conférence de Michel Caillat Maison des lycéens du lycée Jean Zay Orléans, mardi 26 mars 2024.

Le Sport : Idéal ou imposture? Conférence de Michel Caillat Conférence de Michel Caillat sur le sport: idéal ou imposture. Refus de voir, refus de savoir. Une interrogation sur les valeurs véhiculées par le sport avant les JO. Conférence suivie d’un pot Mardi 26 mars, 19h00 Maison des lycéens du lycée Jean Zay Gratuit pour les lycéens, les apprentis, les étudiants. Participation aux frais tarif normal, 4 €. Tarif réduit ( 2 € ) pour les personnes en situation de handicap ou en recherche d’emploi. Conférence suivie d’un pot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T19:00:00+01:00 – 2024-03-26T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T19:00:00+01:00 – 2024-03-26T20:30:00+01:00

Le sport : idéal ou imposture ?

Refus de voir, refus de savoir

Le sport sature notre espace et notre temps. Or, malgré ses centaines de millions de licenciés sur la planète, ses milliards de téléspectateurs, son intégration totale à «l’économie-monde», son implacable marchandisation, sa puissance idéologique, son pouvoir sur les corps, et son omniprésence dans la vie quotidienne, il reste un sujet méconnu et tabou. Sportifs et non-sportifs « glissent» sur l’institution soit par amour aveugle (« ne touchez pas à ma religion »), soit par dangereux désintérêt de connaissance (« le sport je m’en moque »), soit par peur de se désolidariser d’activités populaires donc intouchables

Non, le sport n’est pas un jeu neutre, innocent, anodin et vertueux . Il est une « vision du monde », une « philosophie de la vie » comme disait Pierre de Coubertin. Malgré ses « excès » et ses « dérives », le sport est toujours présenté comme un modèle de pureté, de beauté, de loyauté et de fraternité. Et si l’idéal olympique et sportif n’était finalement qu’une imposture absolue, celle qui consiste à cacher des desseins peu moraux, voire immoraux, sous le couvert d’une éthique universelle ?

______

Journaliste puis professeur d’économie et de droit au lycée Jean-Zay d’Orléans, Michel Caillat est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles de sociologie du sport. Son dernier livre « Sport : l’imposture absolue, » est paru en 2014 aux Editions Le Cavalier Bleu, Parmi ses autres ouvrages, il faut retenir Le Sport, Collection Idées reçues, Éditions Le Cavalier Bleu, 2001 (réédité et actualisé en 2008), Sport et Civilisation. Histoire et critique d’un phénomène social de masse, Éditions L’Harmattan, 1996, L’Idéologie du sport en France, Éditions de la Passion, 1989. et Les Dessous de l’Olympisme, Éditions La Découverte, 1984 (en collaboration).

Maison des lycéens du lycée Jean Zay rue de l’église Saint Vincent 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « a.philomania@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 73 09 81 35 »}]

