Le sport envahit la ville dans l’exposition The Parisianer ! Grilles de l’Hôtel de Ville Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au mardi 30 avril 2024 :

Sprint pour la dernière table en terrasse d’un café, ascension du bâtiment B, but dans le miroir du salon, match d’escrime sur les quais ou grand plongeon dans le métro : qui a dit que la vie parisienne était de tout repos ?

Les artistes du collectif The Parisianer transforment les petits moments du quotidien en grands exploits sportifs et proposent 43 illustrations inédites célébrant les valeurs universelles du sport, à découvrir sur les grilles de l’Hôtel de Ville.

The Parisianer est un projet artistique né en 2013 et fédérant aujourd’hui près de deux cents artistes autour d’un concept : dessiner les couvertures du magazine imaginaire The Parisianer.

Poétiques, humoristiques, décalées ou réalistes, toutes ces unes brossent un tableau foisonnant et éclectique de la scène contemporaine où se côtoient talents émergents et grands noms de l’illustration et de la bande dessinée.

Grilles de l’Hôtel de Ville 29 rue de Rivoli 75 004

