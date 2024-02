L’e-sport en questions / Causerie pour mettre fin aux stéréotypes Médiathèque Valery-Larbaud Vichy, samedi 16 mars 2024.

avec Christine Kev (Women in Games), Maud L’Helgoualc’h (Le Chat Pitre) et Hugo Bouterige Brivady (Association WAS)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@ville-vichy.fr

L'événement L'e-sport en questions / Causerie pour mettre fin aux stéréotypes Vichy a été mis à jour le 2024-02-16