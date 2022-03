Le Sport donne des Elles Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Le Sport donne des Elles Marseille 8e Arrondissement, 13 mars 2022, Marseille 8e Arrondissement. Le Sport donne des Elles Complexe René Magnac 131 avenue de Mazargues Marseille 8e Arrondissement

2022-03-13 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-13 13:00:00 13:00:00 Complexe René Magnac 131 avenue de Mazargues

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Rejoignez-nous au Complexe René Magnac, pour un événement 100% gratuit et 100% sport ! Au rendez-vous de la bonne humeur, de la solidarité et un large choix d’activités sportives ! L’ASPTT Marseille organise à nouveau ce bel événement à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme mais également cette année en faveur de la lutte contre le cancer. ASPTT MARSEILLE Rejoignez-nous au Complexe René Magnac, pour un événement 100% gratuit et 100% sport ! Au rendez-vous de la bonne humeur, de la solidarité et un large choix d’activités sportives ! Complexe René Magnac 131 avenue de Mazargues Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu Marseille 8e Arrondissement Adresse Complexe René Magnac 131 avenue de Mazargues Ville Marseille 8e Arrondissement lieuville Complexe René Magnac 131 avenue de Mazargues Marseille 8e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-8e-arrondissement/

Le Sport donne des Elles Marseille 8e Arrondissement 2022-03-13 was last modified: by Le Sport donne des Elles Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement 13 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône