Le SPORT comme SUPPORT L’association JMF Nice, spécialisée dans l’organisation de stages et séjours de vacances, propose cet été 2 séjours thématiques labellisés « Colos apprenantes », dispositif de soutien interministériel (Education Nationale et Jeunesse & Sports) pour financer des colos pour permettre à un maximum d’enfants de partir en vacances. Ces séjours labellisés sont également déclarés auprès de la DDCS des Alpes Maritimes comme séjours de vacances dans le cadre d’Accueil Collectif de Mineurs. Déroulement Les 2 semaines, similaires, sont décomposées en journées sportives thématiques. Nous partirons de la pratique sportive qui sera utilisée comme support pour informer, sensibiliser et débattre sur un thème lié au développement personnel de l’individu dans son environnement. Semaine-type Lundi Sport de combat & Confiance en soi Mardi APPN : kayak-raft & Respect de l’environnement et gestion de l’eau Mercredi Equitation & Respect d’autrui et sens de la responsabilité Jeudi Escalade & Entraide et Sécurité Vendredi Olympiades : jeux collectifs & Esprit d’équipe et Solidarité L’équilibre et l’hygiène alimentaires seront également abordés lors de la semaine. Dans ce sens, les jeunes participeront également à l’élaboration du menu et la confection des repas de la semaine sous la surveillance de notre cuisinière. Encadrement Séjours dirigés par Youness BOUSSETTA, licence et DESS STAPS, diplômé d’Etat DESJEPS option Judo et organisateurs de séjours de vacances thématiques sportives et loisirs depuis 2001. Myriam SAADI animatrice QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) 3 animateurs diplômés BAFA 2 encadrants de l’association JMF Nice

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances Le Rocher 04240 Le Fugeret Le Fugeret Alpes-de-Haute-Provence



