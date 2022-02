Le sport a-t-il un sexe ? Maison de quartier des Confluences Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le sport a-t-il un sexe ? Maison de quartier des Confluences, 9 mars 2022, Nantes.

Horaire : 14:00 16:00

Gratuit : oui Contact : cidffnantes@orange.fr Renseignements : loireatlantique-nantes.cidff.info Ateliers ludiques proposés par le Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de Loire-Atlantique. La danse c’est pour les filles, la boxe pour les garçons ! Les stéréotypes de genre sont très présents dans le choix des activités sportives des enfants. Venez découvrir les grandes dates et championnes du sport féminin et échanger sur l’égalité dans le sport, tout en vous amusant. Jeux : Timeline, Times’up et Action ou vérité. Tout public à partir de 12 ans. Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes Maison de quartier des Confluences adresse1} Nantes Sud Nantes 44200

