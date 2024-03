Le sport à la fête place Abbal Toulouse, mercredi 3 avril 2024.

Le sport à la fête des ateliers sportifs gratuits Mercredi 3 avril, 13h30 place Abbal

Grâce au dispositif Prox (association Raid Aventure) , des ateliers sportifs et citoyens encadrés par des policiers bénévoles (football, boxe, gestes techniques et professionnels d’intervention, parcours maintien de l’ordre, secourisme) sont proposés tout l’aprés-midi sur la place Abbal.

Objectif : sensibilser les plus jeunes et les habitants d’un quartier aux missions de la police

place Abbal Place Abbal 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie