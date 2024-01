Le sport à la croisée du droit et de l’économie Collège de France Paris, jeudi 13 juin 2024.

Le jeudi 13 juin 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Collège de France, en partenariat avec France Culture, organise un grand cycle de 7 tables rondes pour faire dialoguer la science et le sport.

Table ronde

Modération : Emmanuel Laurentin

Participants :

Laurence Boisson de Chazournes, professeure de droit international à l’Université de Genève, professeure invitée au Collège de France en 2022-2023, arbitre auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et membre de la chambre du TAS aux Jeux olympiques de PyeongChang (2018)

Pierre Rondeau, professeur d’économie à la Sports Management School, directeur de l’Observatoire du sport (Fondation Jean Jaurès)

Le sport professionnel et les grands événements sportifs entretiennent des liens étroits avec le monde économique. S’ils sont tributaires d’une logique commerciale et d’une logique de sponsoring qui entrent parfois en conflit avec les valeurs sportives, ces liens sont indispensables au modèle économique du sport professionnel, et génèrent des emplois et des retombées économiques importantes. Mais la question économique resurgit également quand on s’interroge sur le coût d’une manifestation comme les Jeux olympiques et paralympiques, dont le calcul complexe doit inclure les bénéfices à long terme en matière de retombées économiques, ou d’amélioration de la santé publique, mais également prendre en compte des enjeux de sobriété, d’impact environnemental et d’écoresponsabilité.

Le droit vient quant à lui encadrer et réguler le sport à de multiples niveaux, et permet notamment de contrôler la tricherie et le dopage, et de traiter tous les différends qui peuvent surgir dans le monde sportif, avec la plus grande efficacité, flexibilité et rapidité possible, notamment pendant le déroulement des épreuves olympiques elles-mêmes. De nombreuses procédures ont été créées à cet effet, et notamment pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, qui s’appuie sur un cadre juridique exceptionnel. La régulation du sport par le droit implique ainsi de prendre en compte le particularisme de la gouvernance internationale des JO, la question du règlement des différends internationaux dans le sport, mais aussi les préoccupations en matière d’environnement et de droits de l’homme, dans un contexte international.

Cette table ronde interrogera ainsi les spécificités du droit du sport et la place de l’économie dans son fonctionnement.

Collège de France 11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

