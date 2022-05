LE SPORT A BONNE MINE Oignies, 15 mai 2022, Oignies.

LE SPORT A BONNE MINE Rue Alain Bashung Oignies

2022-05-15 – 2022-05-15

Rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Oignies Et si on alliait sport et patrimoine ? Au 9-9bis, c’est possible ! Inspirés des compagnies minières qui ont vivement encouragé à la création de clubs sportifs amateurs, les étudiants en Licence 3 Entraînement sportif de l’Université d’Artois, accompagnés du 9-9bis, vous ont concocté une matinée sportive.

Que vous soyez petits ou grands, débutants ou confirmés, venez participer à cette matinée entre sport et patrimoine pour découvrir une pratique sportive ou bien-être (circuit training, danse, sophrologie, etc.) mais aussi des jeux anciens comme le billon, fortement pratiqué par les mineurs, tout en découvrant l’histoire de cet ancien site minier remarquable.

Matinée entre sport et patrimoine

En partenariat avec l’Université d’Artois et les étudiants de L3 Entraînement sportif de STAPS-Liévin

info@9-9bis.com +33 3 21 08 08 00 https://9-9bis.com/

Et si on alliait sport et patrimoine ? Au 9-9bis, c’est possible ! Inspirés des compagnies minières qui ont vivement encouragé à la création de clubs sportifs amateurs, les étudiants en Licence 3 Entraînement sportif de l’Université d’Artois, accompagnés du 9-9bis, vous ont concocté une matinée sportive.

Que vous soyez petits ou grands, débutants ou confirmés, venez participer à cette matinée entre sport et patrimoine pour découvrir une pratique sportive ou bien-être (circuit training, danse, sophrologie, etc.) mais aussi des jeux anciens comme le billon, fortement pratiqué par les mineurs, tout en découvrant l’histoire de cet ancien site minier remarquable.

Rue Alain Bashung Oignies

dernière mise à jour : 2022-03-21 par