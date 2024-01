ZEPHYR LE SPLENDID St Quentin, samedi 20 avril 2024.

Corps à corps avec le vent : après Folia, Mourad Merzouki fait voile vers une nouvelle aventure chorégraphique en direction du Vendée Globe. « C’est parce qu’il reste toujours un archipel de possibles à explorer, un ailleurs inconnu où s’émerveiller, que je poursuis cette quête qui me pousse à naviguer de territoires en territoires. Ici, ce territoire est celui de la Vendée, point de départ d’expéditions mythiques, et plus largement tourné vers un océan d’imaginaires autour de l’apprivoisement de vents et marées. Artistes ou explorateurs, nous sommes à la recherche d’espaces de liberté avec pour tout bagage nos rêves et notre détermination. » Mourad MerzoukiMouvement à l’état pur, le vent n’existe que dans le déplacement. Une nouvelle poétique de l’espace dans laquelle souffle un doux vent de légèreté, le Zéphyr. Une nouvelle approche du plateau pour des danseurs de haut niveau. Le spectacle sera précédé de la restitution de l’atelier danse mené par des danseurs de la Compagnie Käfig auprès des jeunes danseurs des écoles de danse de la ville et des centres sociaux.

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE SPLENDID BD LEON BLUM 02100 St Quentin 02