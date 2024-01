TONY CARREIRA LE SPLENDID St Quentin, vendredi 22 mars 2024.

Tony Carreira, 35 ans de carrière, plus qu’un concert c’est une expérience unique à ne pas manquer, avec sa voix d’or. Ce sont 20 albums originaux, 60 disques de platine et plus de 4 millions de disques vendus dans le monde « Tony Carreira s’est fait une spécialité des chansons d’amour. Tony Carreira, une carrure et une carrière au sein de la variété internationale. » LE FIGAROSCOPE

Tarif : 47.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE SPLENDID BD LEON BLUM 02100 St Quentin 02